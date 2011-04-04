-MART AYININ ZAM ŞAMPİYONU AYVA ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Tüketici fiyatları bazında bakıldığında mart ayında fiyatlarında en yüksek artış kaydedilen ürün ayva oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay yüzde 29,10 artışla ayva zam şampiyonu olurken, ayvayı, yüzde 8,47 artış gösteren elma ve yüzde 8,45 artış gösteren banka ile para havale ücreti izledi. Martta aylık yüzde 0,42 oranındaki enflasyon (TÜFE) oranının üzerinde artış gösteren ürünlerin başında gelen gıda maddelerinden yumurtada yüzde 6,57, mazotta yüzde 6,52, tavuk etinde yüzde 5,69, margarinde 4,70, kuru üzümde yüzde 3,97, mısırözü yağında 3,91 artış kaydedildi. Aylık olarak en yüksek artış gösterilen ürünler sıralamasında listede, mücevher, bayan gömleği, erkek spor ayakkabısı, çocuk gömleği, benzin, salça , kuru kayısı, şehriye, buğday unu, hijenik kadın bağı ve nevresim takımı da yer aldı. -KABAK, SALATALIK VE DOMATES UCUZLADI- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise kabak, salatalık ve domates geldi. Mart ayında kabak yüzde 21,31 fiyat düşüşüyle en kabak en fazla fiyatı düşen ürün olurken, kabağı yüzde 19,55 ile salatalık, yüzde 16,19 ile de domates takip etti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünler listesinde, fiyatı yüzde 13,32 oranında ucuzlayan kuru soğan, yüzde 6,11 oranında ucuzlayan bayan kabanı, yüzde 6,09 oranında ucuzlayan bayan çizmesi, yüzde 5,48 ucuzlayan çocuk kazağı da yer da ilk sıralarda yer aldı. Limon, reçel, süt yoğurt, dana eti, beyaz peynir, salam, kuru fasulye, konserveler de fiyatı düşen ürünler olurken, bulgur ile pirinç unu fiyatı en az artan ürünler oldu. TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ve düşen ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: /* EN YÜKSEK ARTIŞ DEĞİŞİM ORANI GÖSTEREN MADDELER (YÜZDE) ------------------------- ------------- Ayva 29,10 Elma 8,47 Banka Para ile Havale Ücreti 8,45 Yumurta 6,57 Mazot 6,52 Tavuk Eti 5,69 Margarin 4,70 Kuru üzüm 3,97 Mısırözü yağı 3,91 Mücevher 3,76 Bayan Gömleği 3,23 Erkek Spor ayakkabısı 2,86 Çocuk Gömleği 2,75 Benzin 2,73 Salça 2,50 Kuru Kayısı 1,98 Şehriye 1,77 Buğday unu 1,77 Hijyenik Kadın Bağı 1,61 Nevresim Takımı 1,55 EN AZ ARTAN VEYA DEĞİŞİM ORANI DÜŞEN MADDELER (YÜZDE) ---------------- -------------- Pirinç unu 0,35 Bulgur 0,23 Konserveler -0,12 Kuru Fasulye -0,19 Salam -0,79 Beyaz Peynir -1,36 Dana Eti -1,52 Yoğurt -1,84 Tuvalet Kağıdı -2,34 Süt -2,48 Reçel -2,63 Limon -3,33 Erkek Botu -4,57 Çocuk Kazağı -5,48 Bayan Çizmesi -6,09 Bayan Kabanı -6,11 Kuru Soğan -13,32 Domates -16,19 Salatalık -19,55 Kabak -21,31 */