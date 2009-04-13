Mart ayının getiri şampiyonu Euro

Külçe altın, 3 aylık ve 6 aylık, dolar ise yıllık değerlendirmelerde de en yüksek reel getiriyi yatırımcılarına kazandırdı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), seçilmiş finansal yatırım araçlarının Mart ayı itibariyle reel getiri oranlarını açıkladı.Buna göre, Mart ayında Euro bir önceki aya göre ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,86 ile en yüksek oranda aylık reel getiriyi sağlayan enstrüman oldu.ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 0,70, dolar yüzde 2,60, külçe altın yüzde 1,11 oranında reel getiri sağlarken, borsa endeksi yüzde 3,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 1,78, külçe altın yüzde 0,30 oranında aylık reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,11 ve borsa endeksi yüzde 4,67 oranında kaybettirdi.Külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına 3 ayda yüzde 22,03 TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,81 oranında reel getiri sağladı.6 aylık olarak da külçe altının reel getirisi ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 58,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 49,94 düzeyinde oldu.Aynı dönemde borsa endeksi ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,29, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,76 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren araçoldu.Yıllık olarak ise finansal yatırım araçları en fazla reel getiri oranına göre dolar, külçe altın, avro, mevduat faizi ve borsa endeksi olarak sıralandı.ÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 33,00, külçe altın yüzde 26,33, avro yüzde 11,73 ve mevduat faizi yüzde 11,57 oranında reel getiri sağlarken, borsa endeksi yüzde 43,84 oranında kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 27,54, külçe altın yüzde 21,14, avro yüzde 7,15 ve mevduat faizi yüzde 6,99 oranında reel getiri sağladı. Borsa endeksi ise yatırımcısına yüzde 46,15 oranında kaybettirdi.Finansal yatırım araçlarının son bir yıllık ve bir önceki aya göre reel getiri oranları (yüzde) şöyle: