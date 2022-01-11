Mart ayında ofislere dönecek olan Meta, tüm çalışanlardan üç doz Covid aşısı belgesi isteyecek

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Facebook’un çatı şirketi Meta, mart ayında ofislere dönme planlarını yaparken tüm çalışanların Covid-19 hatırlatıcı doz aşılarını yaptırmalarını zorunlu kılıyor.

RT’de yer alan habere göre, Facebook, Instagram, WhatsApp ve sanal gerçeklik şirketi Oculus’u barındıran Meta, tüm ofislerini 28 Mart’ta açmaya hazırlanıyor. Öte yandan ofislere sadece üç doz aşı olan çalışanlar girebilecek.

Meta sözcüsü “Hatırlatıcı doz aşının etkisi göz önünde bulundurularak, aşı zorunluluğumuzu hatırlatıcıyı da dahil edecek şekilde genişletiyoruz” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) henüz “tam aşılı” tanımına hatırlatıcı dozları dahil etmese de Omicron varyantıyla birlikte çok sayıda şirket üçüncü dozun da yapılmasını bekliyor.