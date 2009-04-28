Mart ayı yatırım teşvikleri

Hazine, mart ayında toplam yatırım tutarı 735 milyon 954 bin 184 lira olan yatırım teşvik belgesi düzenledi.



Hazine Müsteşarlığının, bu yılın mart ayına ait yerli sermayeli firmaların yatırımları ile yabancı sermayeli firmaların yatırımları için verdiği yatırım teşvik belgeleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, martta 157 firma yatırım teşvik belgesi aldı. Toplam yatırım tutarı, 735 milyon 954 bin 184 lira olan teşvikli yatırımlarla 3 bin 767 kişiye istihdam sağlanacak.



Bu arada, mart ayında yabancı sermayeli firmaların yatırımları için 14 yatırım teşvik belgesi verildi.

