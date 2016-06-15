Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı; 3 milyon kişi işsiz

Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik Mart ayı itibariyle %10,1 oldu. Türkiye'de Mart ayı itibariyle 3 milyon 23 bin kişi işsiz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 40 bin kişi artarak 26 milyon 993 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 46,1 oldu.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 40 bin kişi arttı ve 26 milyon 993 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 46,1 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında Türkiye'de işsizlik yüzde %10,9 olarak gerçekleşmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini Mart ayında Türkiye'de işsizliğin yüzde 10,4 olacağı yönündeydi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 100 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 141 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 54,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,9 puan azaldı.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, martta 2015'in aynı dönemine göre 994 bin kişi artarak 30 milyon 16 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 51,3 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Bu yıl martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 32,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, önceki döneme göre 180 bin kişi artışla 27 milyon 358 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 46,8'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 60 bin kişi azalarak 2 milyon 923 bin kişiye, işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 9,7'ye geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 51,8 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 140 bin, inşaat sektöründe 42 bin kişi, sanayi sektöründe 19 bin kişi artarken, tarım sektöründe ise 21 bin kişi azaldı.

Ücretli veya yevmeyeli sayısı 18 milyon 228 bin

İstihdam edilen 26 milyon 993 bin kişinin 18 milyon 228 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,5'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 598 binini (yüzde 17) kendihesabına çalışanlar, 2 milyon 912 binini (yüzde 10,8) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 255 binini (yüzde 4,6) işverenler oluşturdu.