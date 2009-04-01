Mart ayı ihracatı yüzde 35 geriledi

Mart ayında en fazla düşüş yüzde 55.13 ile diğer sanayi ürünlerinde görüldü

İMMİB ilk sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, mart ayı ihracat rakamlarını, Aydın'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.TİM verilerine göre, Türkiye'nin 2009 yılı mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 34,92'lik düşüşle 7 milyar 127 milyon dolar oldu.İlk üç aydaki ihracat 21 milyar 9 milyon dolar, şubat ayı itibarıyla geriye dönük bir yıllık ihracat ise yüzde 2,71'lik artışla 117 milyar 216 milyon dolar oldu.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de Şubat ayında ihracat yüzde 24.9 azalarak 8.3 milyar dolar olmuştu.Türkiye'nin mart ayındaki toplam ihracatının yüzde 84,28'ini gerçekleştiren sanayi grubunda, yüzde 38,25 düşüş ile 6 milyar 6 milyon 777 bin dolarlık ihracat yapıldı.İhracatın yüzde 13,67'sini oluşturan tarım alanında yüzde 3,07'lik azalışla 974 milyon 414 bin dolarlık, yüzde 2,04'ünü oluşturan madencilikte ise yüzde 33,78 düşüşle 145 milyon 597 bin dolarlık ihracat rakamı elde edildi.Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 68,31 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı, yüzde 17,66 ile taşıt araçları ve yan sanayi alırken, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri yüzde 13,68 ile ikinci sırada yer aldı.Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 36,17 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller kaleminde oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 23,15 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 20,07 ile yaş meyve ve sebze izledi.Mart ayında ihracatında gerileme yaşanan ürünler sıralamasında ilk sıraları, yüzde 55,13 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 50,15 ile taşıt araçları ve yan sanayi, yüzde 49,99 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 44,44 ile demir ve demir dışı madenler ile yüzde 42,37 ile fındık ve mamulleri aldı.Miktar olarak bakıldığında, 1 milyar dolar ve üzerinde aylık ihracat gerçekleştiren tek alt sektör, 1 milyar 258 milyon 400 bin dolar ile taşıt araçları ve yan sanayi oldu.Geçen ay Türkiye ihracatında ilk 10 ülke ise Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya, Mısır, ABD, İspanya ve Hollanda olarak sıralandı. Sıralamada birinci ülke olan Almanya yüzde 10,64, ikinci sıradaki Irak 6,10 pay aldı.Mart ayında gerçekleştirdikleri ihracata göre en fazla ihracat yapan birlikler sıralamasında ise İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) yer aldı.1 milyar doların üzerinde ihracat yapan genel sekreterlikler, 2 milyar 126 milyon 927 bin dolarla İMMİB, 1 milyar 321 milyon 566 bin dolarla UİB ve 1 milyar 43 milyon 383 bin dolarla İTKİB oldu.Bu arada, Türk Lirası bazında ihracat rakamlarında ise ihracat yüzde 10 gerileyerek, 12 milyar 147 milyon 610 bin TL olarak gerçekleşti.Yıllık ihracat ise yüzde 15,83 artarak, 165 milyar 311 milyon 127 bin TL oldu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatta Mart ayındaki yüzde 35'lik gerilemenin dip olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Düşüş devam edecek ama artarak değil, bundan sonra azalarak" dedi.İhracat oranlarının gelişmiş ülkelerde düştüğünü, bu ortamda bazı ülkelerin korumacılık politikaları uygulamasının olumsuz etkileri olabileceğini dile getiren Büyükekşi, ihracat yapılan ülkelerin durumuna paralel olarak Türkiye'nin ihracatında değişim görüleceğini ifade etti.Beklentilerinin üçüncü çeyrekten sonra ihracatın tekrar hareketlilik kazanması yönünde olduğunu ifade eden Büyükekşi, buna rağmen G-20 ülkeleri ve ABD'nin bu konuda alacağı pozisyon ve ABD ekonomisindeki değişiklikleri görmeden, bu konuda değerlendirme yapmanın doğru olmadığını ifade etti.Yılbaşında ihracatta yüzde 17'lik düşüş hedefi konduğunu kaydeden Büyükekşi, şöyle devam etti:"Geçen yıl 132 milyar dolar ihracat yaparak 100'ler Kulübü'ne girdik. Bu 100'ler Kulübü'nde mutlaka kalmamız lazım. Bunun için çaba gösteriyoruz. İhracatçıların mutlaka yeni pazarlara yönelmesi lazım. Bir takım pazarlar düşerken bazıları artıyor. Afrika ülkeleri ve çevre ülkelere yönelik çalışmalar var. Bu pazarlara ihracatta artış var. Bu pazarlara yönelmemizde fayda var. 2007 yılına baktığımızda AB'ye yaptığımız ihracatın oranı yüzde 54. 2008'de yüzde 48'e geriledi. Gerilemeye devam ediyor, çünkü yeni pazarlar devreye giriyor. İhracatçılara önerimiz yeni pazarlar konusunda yılmadan usanmadan çalışmaları yönündedir. Rakamlardaki düşüş devam edecek ama artarak değil bundan sonra azalarak. Yüzde 35'in artık dip olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonra daha azalarak devam etmesini temenni ediyoruz."