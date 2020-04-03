Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Martta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,8, aylık yüzde 0,57 arttı.
TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.TÜFE yıllık değişim oranları (yüzde ), Mart 2020
Yıllık en düşük artış yüzde 2,52 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (yüzde ), Mart 2020Aylık en yüksek azalış yüzde 1,91 ile ulaştırma grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (yüzde ), Mart 2020
Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 11,65, aylık yüzde 0,77 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.