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Ekonomi

Mart ayı dış ticaret verileri açıklandı

TÜİK dış ticaret verilerine açıkladı: Mart'ta dış ticaret açığı yüzde 112,5 oranında artarak, 2 milyar 367 milyon dolardan 5 milyar 32 milyon dolara ulaştı.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Mart'ta dış ticaret açığı yüzde 112,5 oranında artarak, 2 milyar 367 milyon dolardan 5 milyar 32 milyon dolara ulaştı.


Türkiye'nin ihracatı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 9 milyar 985 milyon dolar oldu.


İthalat ise yüzde 42,7 oranında artarak, 15 milyar 17 milyon dolar olarak gerçekleşti.


2009 Mart ayında yüzde 77,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010 Mart ayında yüzde 66,5'e geriledi.


Türkiye'nin ihracatı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7 artışla 26 milyar 200 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 32,7 artışla 38 milyar 325 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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