Mart 2020'den beri 189 motokurye hayatını kaybetti; "Biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın, ölüyoruz"

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF), Mart 2020’den bugüne 189 motokuryenin hayatını kaybettiğini açıkladı. "30 dakika puanlama" nedeniyle 19 yaşındaki bir kuryenin yaşamını yitirdiğini belirten TAMKF Genel Sekreteri Yener Çalışkan, “Biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın, ölüyoruz biz” dedi.