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Mart 2020'den beri 189 motokurye hayatını kaybetti; "Biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın, ölüyoruz"

24 Şubat 2021 16:46

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF), Mart 2020’den bugüne 189 motokuryenin hayatını kaybettiğini açıkladı. "30 dakika puanlama" nedeniyle 19 yaşındaki bir kuryenin yaşamını yitirdiğini belirten TAMKF Genel Sekreteri Yener Çalışkan, “Biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın, ölüyoruz biz” dedi.

TAMKF üyeleri, bugün Ankara’da partinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’yla görüştü.

Bina önündeki basın toplantısına katılan TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz, 900 bin kuryeden yalnızca 100 bininin kayıtlı olduğunu belirtti ve Mart 2020’den bugüne 189 motokuryenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yavuz, kurye sayısının artması ve kuryelerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan yollara çıkması nedeniyle ölümlü trafik kazalarında "inanılmaz bir artış kaydedildiğini" söyledi.

 

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