Mart 2009'da kredilerin takibe dönüşümü yüzde 4.4

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Mete Bumin, Mart 2009 itibarıyla kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 4,4 seviyelerine yükseldiğini söyledi.



Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) Sheraton Maslak Otel'de düzenlediği "BURA Kariyer Günleri 2009" etkinliğinde konuşan Bumin, Türk bankacılık sektörünün Şubat 2009 sonu itibarıyla aktif toplamının GSYH'nin yaklaşık yüzde 75'i olan 734 milyar liranın üzerine ulaştığını belirterek, sektörün yüzde 88'lik pay ile finansal sistemin baskın sektörü olduğunu bildirdi.



Bumin, alt yapısı güçlendirilmiş bankacılık sektörünün son yıllarda yaşanan makro ekonomideki olumlu gelişmelerin de katkısıyla geçmiş dönemlere kıyasla oldukça güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Türk bankacılık sektörü son yıllarda genel ekonomik büyümeden daha hızlı bir aktif artışı yaşamıştır. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle aktif artış hızı azalmıştır. Şubat 2009 itibarıyla toplam aktifleri 734 milyar liraya ulaşan sektör içerisinde mevduat bankaları yüzde 93 ile en yüksek paya sahiptir. Toplam aktifler içerisinde katılım bankalarının payları yüzde 3,5; kalkınma ve yatırım bankalarının payları ise yüzde 2,6 seviyesindedir."



"Kredilerin toplamı Şubat 2009 döneminde 366 milyar Lira"



Sektörde gözlenen en önemli değişikliklerin, kredilerin bilanço içerisindeki artan payları olduğunu dile getiren Bumin, kredilerin toplamının Şubat 2009 döneminde 366 milyar lira olduğunu ve kredilerin toplam aktifin yüzde 50'sini oluşturduğunu söyledi.



Bumin, kredilerin 2008 yılı içerisinde yüzde 29 oranında arttığını hatırlatarak, 2008 yılı son çeyreğinden itibaren artış hızında azalma görüldüğünü belirtti.



Kredilerin takibe dönüşüm oranının arttığını ifade eden Bumin, şunları kaydetti:



"Bankaların en önemli zarar kaynaklarından biri olan kredilerin takibe dönüşün oranı 2007 sonunda yüzde 3,5 iken, 2008 sonunda yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranda 2009 yılı içerisinde artış beklenmektedir. Nitekim Mart 2009 itibarıyla kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,4 seviyelerine yükselmiştir.



Menkul kıymetler de Şubat 2009 döneminde 209 milyar lira ile bilançonun yüzde 29'unu oluşturmaktadır. 2009 Şubat dönemi itibarıyla mevduatlar ise 464 milyar lira ile bilançonun yüzde 63'ünü, toplam yükümlülüklerin ise 72'sini oluşturmaktadır. Mevduatın krediye dönüşüm oranı 2008 sonunda yüzde 84,1'e yükselmiştir."



Bumin, sektörün uluslararası standartlara göre ölçülen sermaye yeterlilik rasyosunun Şubat 2009 dönemi itibarıyla yüzde 18,51 seviyesinde olduğunu ve hiçbir bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun, yüzde 13'ün altında kalmadığını vurguladı.



2008 yıl sonunda bankacılık sektörünün net karının 13,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydeden Bumin, şöyle devam etti:



"2008 yıl sonunda aktiflerin ortalama karlılığı yüzde 2, özkaynak karlılığı da yüzde 16,5 seviyesinde olmuştur. Türk bankacılık sektörünün toplam karı 2009 yılının ilk çeyreğinde 5,2 milyar lira yükselerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artmıştır."



Kariyer günlerinde konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan ise Türkiye'nin nüfusunun büyük bir çoğunluğunun gençler olduğuna dikkat çekerek, "Bu genç nüfusun etkin olabilmesi için eğitim alması gerek. Eğitimin de uygulamaya yönelik olması lazım. İletişime çok açık olmamız lazım. Değişen dünya şartlarında değişime açık olmamız gerekiyor" dedi.

