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Dünya

Mars'ta uygulanan teknoloji su savaşlarını önleyecek

Mars'ta yeraltında buz bulunmasını sağlayan teknoloji, dünyada da su bulunmasına yardım edebilecek.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Mars'ta yeraltında buz bulunmasını sağlayan teknolojinin, dünyada da su bulunmasına yardım edebileceği ve böylece Ortadoğu'da su kıtlığından kaynaklanabilecek çatışmaların önlenebileceği bildirildi.



Mısır'ın İskenderiye kentinde BM'nin düzenlediği bir konferansta konuşan NASA yetkilisi Essam Heggy, aynı teknolojinin Kuzey Afrika ve Ortadoğu çöllerinde kullanılması gerektiğini belirtti.

Mars toprağının 3,7 kilometre derinliklerine inebildikleri Marsis adlı 40 metrelik antenle donanmış olan bu radar teknolojisinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü kaplayan çöllerde 1 kilometre derinliğe kadar inip su bulabileceği kaydedildi.

NASA tarayıcılarının, Sudan'ın Darfur bölgesinin 6000 yıllık göller ve vadilerin üzerinde bulunduğunu gösterdiği belirtiliyor.

Essam Heggy, yüzeyde bulunan suyun şimdi yeraltında olduğunu söyledi.

Heggy, Ortadoğu ülkelerinin, dünyanın diğer bölgelerinden daha fazla petrol arama çalışmalarına para harcadığını, ancak su arama çalışmalarına çok daha az kaynak aktardıklarını söyledi.


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