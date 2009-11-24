Mars'ta su ararken okyanus buldular

Mars’ın yeni ayrıntılı haritası, geçmişinde yağışlarla birlikte nemli bir iklime ve büyük bir okyanusun varlığına tanıklık eden ekvator çevresindeki vadi sistemlerini gösteriyor.



Journal of Geophysical Research dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Amerikalı bilim adamları tarafından yeni bir bilgisayar programı ile hazırlanan bu harita, bu vadilerin tamamının önce yapılan haritadan en az 2 kat daha geniş olduğunu ortaya koyuyor.



Araştırmacılardan North Illinois Üniversitesi’nden jeoloji profesörü Wei Luo, yeni haritadaki vadi sistemleri analiz edilerek elde edilen tüm verilerin Kızıl Gezegen’in geçmişteki iklim senaryosunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirtti.



Tüm bu nehir ve akarsuların beslenmesi için yağmur ve bir okyanusun varlığının gerektiğini belirten Amerikalı bilim adamı, bu okyanusun Dünya’nın üçte biri kadar bir alana sahip kuzey yarıkürenin büyük bölümünü kapladığını kaydetti.



Bilim adamları, Mars’taki vadi sistemlerinin Dünya’dakilerle bazı benzerlikleri bulunduğunu, bunun da Kızıl Gezegen’in geçmişinde şimdi olduğundan çok daha sıcak ve çok daha nemli olduğunu düşündürdüğüne işaret ettiler.