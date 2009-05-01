Mars'ta kurukafa iddiası

Fotoğrafın NASA'nın Mars aracı tarafından çekildiği belirtilirken, fotoğrafta yer alan cismin dikkat çekici bir biçimde kurukafaya benzediği ve bunun bir uzaylıya ait olabileceği ileri sürülüyor.UFO meraklıları arasında büyük hit haline gelen fotoğraf, bugünlerin tartışma konusu. Kimine göre fotoğrafta görünen cisim, tasadüfen bir kurukafaya benziyor ve Mars yüzeyindeki bir taştan başka bir şey değil. Kimine göre ise bir uzaylıya ait bir kurukafa ve sivri çenesi, birbirine yaklaşık 5 santimetre mesafede bulunan gözleriyle tam da meşhur "Roswell olayı"nda, Nevada çölüne düştüğü söylenen UFO'da bulunan uzaylıya benzer özellikler taşıyor."Roswell UFO vakası", 1947 Temmuz ayında ABD'nin New Mexico eyaletinin Roswell şehrinde meydana geldiği iddia edilen olay.Amerikalı eski bir askeri yetkilinin, 62 yıl önce ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell askeri üssü yakınlarına düşen bir cismin içinde uzaylı cesetleri de bulunan bir UFO olduğunu ve bunların Amerikan ordusu tarafından gizlendiğini ölüm döşeğinde itiraf ettiği söyleniyor.O dönemde üssün halkla ilişkiler subayı olan ve 2008 yılında ölen Teğmen Walter Haut, ölümünden sonra açılmak üzere yazdığı mektupta, ABD ordusunun birçok teknolojiyi bu "kazada" ele geçen dünya dışı uzay mekiğinden aldığını iddia etmişti