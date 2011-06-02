-MARS'TA BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Amerikalı üniversite öğrencileri, Mars'ta astronotların barınma sorununu çözebilecek ileri teknoloji ürünü tekstil materyali geliştirdiler. Kuzey Carolina Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencileri tarafından geliştirilen yeni malzeme, astronotları uzaydaki yüksek radyasyondan ve meteoritlerden koruyacak yaşam ve barınma alanı yaratırken, katlanabilir ve şişirilebilir olması sayesinde Mars gibi bir gezegende 4 ile 6 astronot için konforlu bir ev ortamı sağlayabilecek. Buluşa katkıda bulunan öğrencilerden Brent Carter, Mars'a insanlı seyahatte en önemli konulardan birisinin astronotları radyasyondan meteoritlere kadar koruyacak bir barınak sağlanması olduğunu belirterek, "NASA şu anda alüminyum, cam elyafı ve karbon elyafı gibi büyük, kullanışsız ve uzay aracında taşınması zor katı materyaller kullanıyor" diye konuştu. Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen Mars barınağında, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki felaketten sonra temizlik çalışmalarında işçilerin giydiği özel kıyafetlerde kullanılan "Demron" gibi radyasyon kalkanı materyal ile içinde havayı tutmaya yarayacak poliüretandan gaz geçirmez malzeme ve ultraviyole ışınlarını yansıtan altın kaplama film gibi materyaller kullanıldı. Buluşu yapan ekibin bir başka üyesi Alex Ray, geliştirdikleri materyalde yüksek teknolojili tekstil uygulamaları ve uzay koşullarına uygun çözümleri kullandıklarını belirterek, projelerini gelecek hafta NASA'ya sunacaklarını söyledi.