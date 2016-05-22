Marsilya'yı 4-2 yenen PSG, sezonu dört kupayla tamamladı

Paris Saint-Germain (PSG), final maçında Olympique Marsilya'yı 4-2 yenerek Fransa Kupası'nın sahibi oldu.

Stade de France'ta oynanan karşılaşmada PSG'nin gollerini 3. dakikada Blaise Matuidi, ilki penaltıdan olmak üzere 47 ve 82. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic, 57. dakikada Edinson Cavani attı. Olympique Marsilya'nın golleri ise 12. dakikada Florian Thauvin ve 87. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

PSG, 14. kez final oynadığı Fransa Kupası'nı 10. defa müzesine götürdü. Başkent temsilcisi böylece, kupayı 10 kezle en fazla kazanan takım Olympique Marsilya'yı da yakaladı.

Paris ekibi, lig şampiyonluğu, Fransa Süper Kupası ve Fransa Lig Kupası'nın ardından Fransa Kupası'nı da kazanarak sezonu 4 kupayla tamamladı.

Bu arada PSG'deki sözleşmesi sona eren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, takımıyla son maçına çıktı.