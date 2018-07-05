Marsilya'dan 'Mad Max' göndermeli, Maradonalı forma tanıtımı

Marsilya, yeni sezonda giyeceği formaları ilginç bir video ile tanıttı. Tanıtım filminde, Marsilyalı futbolcuların yanı sıra dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona da rol aldı.

Yeni sezon formaları kadar, hazırlanan tanıtım videosu da büyük beğeni topladı. Videoda, 6 dalda Oscar ödülün sahibi olan Mad Max filmiyle özdeşleşmiş sahneler de yer aldı.

Sıra dışı bir reklam kampanyasına imza atan Marsilya kulübünün forma tanıtımında şehrin yapısına da vurgu yapıldı.

İşte o tanıtım videosu: