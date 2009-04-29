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Spor

Marsilya'dan ayrılıyor

29 Nisan 2009 03:00


Marsilya Teknik Direktörü Eric Gerets'in, Fransız ekibini sezon sonunda bırakmaya karar verdiği öğrenildi.
 
Belçikalı çalıştırıcının, kararını akşam saatlerinde futbolcularıyla paylaştığı öğrenildi.
Eric Gerets'in Olympique Marsilya macerası sona eriyor. Galatasaray'ın eski hocası, Fransız takımıyla yollarını sezon sonunda ayırmaya karar verdi. Gerets, günlerdir beklenen kararını ilk olarak futbolcularıyla paylaştı. Galatasaray'dan gönderildikten sonra 2007 yılının ekim ayında Marsilya'nın başına geçen Gerets, özellikle de içinde bulunduğumuz sezon boyunca Fransa'nın en çok konuşulan hocası olmayı başarmıştı. Gerets'in yönettiği Marsilya ekibi, Fransa liginin bitimine 5 hafta kalan 5 puan farkla lider durumda bulunuyor. Marsilya eğer sezonu lider tamamlayabilirse, Fransa Ligi şampiyonluğuna 7 yıldır ambargo koyan Lyon'un serisine son vermiş olacak.

Eric Gerets'in peşinde Belçika Milli Takımı ve Bayern Münih başta olmak üzere çok sayıda kulüp bulunuyor. Gerets'in adı, Ersun Yanal'ın istifasından bu yana Trabzonspor teknik direktörlüğü için de geçiyor.

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