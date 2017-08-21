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Dünya

Marsilya’da yayaların arasına dalan sürücü 'psikolojik' sorunlu

Gülten Özbey, Paris (DHA) - Marsilya Savcısı, olayın terör saldırısı olduğu yönünde hiçbir işaretin olmadığını aktardı

21 Ağustos 2017 19:47

Gülten Özbey, Paris (DHA) - Marsilya Savcısı, olayın terör saldırısı olduğu yönünde hiçbir işaretin olmadığını aktardı.

Fransa’nın Marsilya şehrinde sabah saatlerinde 2 otobüs durağına yönelik araçlı saldırı ile ilgili  gözaltına alınan 35 yaşında Fransız vatandaşı şahsın terör bağlantılı olarak İstihbaratta kaydının bulunmadığı açıklanırken Fransız basınında şahsın ruhsatsız silah bulundurma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından poliste sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.

Marsilya Savcısı yaptığı açıklamada, olayın terör saldırısı olduğu yönünde hiçbir işaretin olmadığını; saldırganın üzerinde bir psikiyatri kliniğiyle bağlantılı belge bulunduğundan soruşturmanın bu yöne kaydırıldığını aktardı.

Fransa’nın güneyindeki Marsilya’da sabah saatlerinde bir araç otobüs durağında bekleyen yayaların arasına dalmıştı. Olayda 42 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmişti.

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