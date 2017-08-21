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Dünya

Marsilya'da minibüs, durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı: 1 kadın hayatını kaybetti

Gülten ÖZBEY, Engin AKGÜRBÜZ, Paris (DHA) - Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç, otobüs durağına daldı

21 Ağustos 2017 16:59

Gülten ÖZBEY, Engin AKGÜRBÜZ, Paris (DHA) - Fransa\'nın Marsilya kentinde bir araç, otobüs durağına daldı. Bir kadının hayatını kaybettiği olayda, birden çok kişi de yaralandı. 

Bu sabah 8:30  sularında meydana gelen olayda bir minibüsün Marsilya kentinin işlek bir caddesinde bulunan otobüs durağına daldığı bildirildi. 

35 yaşında olduğu bildirilen saldırgan Marsilya \"Vieux Port\" bölgesinde yakalandı. Ağır bir suç dosyası bulunduğu bildirilen saldırganın psikolojik sorunları olduğu ve olayın büyük bir ihtimalle \"terör\" saldırısı olmadığı açıklandı.

 

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