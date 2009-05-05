Marsilya'da Deschamps sesleri



Fransa Ligi'nde Bordeaux ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Marsilya, sezon sonunda Eric Gerets'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Didier Deschamps'ı getirmeye hazırlanıyor.





Marsilya kulübünün kendisine uzun bir kontrat teklif etmemesine tepki gösteren teknik direktör Eric Gerets, takımı 16 yıl aradan sonra Fransa Ligi'nde şampiyonluğun eşiğine getirmesine karşın, sezon sonunda takımdan ayrılacak.



Fransa Basını, takım sahibi ile aralarında güven krizi patlak veren Gerets'in yerine kimin geçeceği konusunda ise tek bir ismi işaret ediyor. Gazetelere göre gelecek sezon Marsilya'yı Didier Deschamps çalıştıracak.



Deschamps, takımın son kez şampiyonluk yaşadığı 1993 yılında Marsilya forması giyiyordu. Fransa Milli Takımı kaptanı olarak 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000'de şampiyonluk yaşayan Deschamps, teknik direktörlük kariyerinde de önemli başarıların altına imza attı.



