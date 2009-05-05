T24 LogoT24 Logo
Spor

Marsilya'da Deschamps sesleri

05 Mayıs 2009 15:10


Fransa Ligi'nde Bordeaux ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Marsilya, sezon sonunda Eric Gerets'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Didier Deschamps'ı getirmeye hazırlanıyor.


Marsilya kulübünün kendisine uzun bir kontrat teklif etmemesine tepki gösteren teknik direktör Eric Gerets, takımı 16 yıl aradan sonra Fransa Ligi'nde şampiyonluğun eşiğine getirmesine karşın, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fransa Basını, takım sahibi ile aralarında güven krizi patlak veren Gerets'in yerine kimin geçeceği konusunda ise tek bir ismi işaret ediyor. Gazetelere göre gelecek sezon Marsilya'yı Didier Deschamps çalıştıracak.

Deschamps, takımın son kez şampiyonluk yaşadığı 1993 yılında Marsilya forması giyiyordu. Fransa Milli Takımı kaptanı olarak 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000'de şampiyonluk yaşayan Deschamps, teknik direktörlük kariyerinde de önemli başarıların altına imza attı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24