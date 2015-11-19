Marsilya'da çifte bıçaklı saldırı



Fransa'nın Marsilya kentindeki Yahudi okulunda görevli bir öğretmen bıçaklı saldırıda yaralandı. Fransız televizyonu emniyet makamlarına dayanarak verdiği haberde saldırganların IŞİD sempatizanı olduklarını bildirdi. Aynı gün Marsilya'da bir Müslüman kadın da saldırıya uğradı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve iki saldırıyı da şiddetle kınadığını söyledi.

Tarih öğretmenine Yahudi aleyhtarı sloganlar atan üç kişi tarafından saldırıldığı belirlendi. Öğretmenin yaralarının ağır olmadığı ve faillerin aranmakta olduğu açıklandı.

Başörtülü Müslüman kadına bir kişi tarafından yumruk ve bıçakla saldırıldığı ve yaralının derhal hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Görgü tanıklarınca saldırganın kadına ‘terörist' diye bağırdığı ifade edildi.