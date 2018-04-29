Marsilya'da bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı: En az 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç iki farklı otobüs durağındaki yolculara çarptı.

Eski liman bölgesinde meydana gelen olayda en az 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

35 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Halka bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Polis olayı soruşturuyor.

Olayın "terör saldırısı" olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sürücünün ilk olarak yerel saat ile sabah 8:15'te şehrin başka bir bölgesindeki bir otobüs durağına çarptığı, bir saat sonra ise başka bir durağa yöneldiği kaydedildi.