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BBC Türkçe

Marsilya'da bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı: En az 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı. En az 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı. Polis olayı soruşturuyor.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç iki farklı otobüs durağındaki yolculara çarptı.

Eski liman bölgesinde meydana gelen olayda en az 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

35 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Halka bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Polis olayı soruşturuyor.

Olayın "terör saldırısı" olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sürücünün ilk olarak yerel saat ile sabah 8:15'te şehrin başka bir bölgesindeki bir otobüs durağına çarptığı, bir saat sonra ise başka bir durağa yöneldiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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