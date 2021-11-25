Marsilya maçının ilk yarısına Cicaldau damgası!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray, Olimpik Marsilya ile Nef Stadı'nda karşılaştı. Alexandru Cicaldau, karşılaşmanın ilk yarım saatine adeta damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de son yapılan Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Maçın 12. dakikasında Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

30. dakikaya gelindiğinde ise Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top Caleta-Car'a çarpıp ağlara gitti.

Öte yandan Alexandru Cicaldau, Galatasaray formasıyla Avrupa'da ilk golünü attı.