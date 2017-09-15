Marsilya - Atiker Konyaspor: 1-0

İSTANBUL, (DHA) -
STAT: Velodrome Stadyumu
HAKEMLER: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas
MARSİLYA: Yohann Pele, Hiroki Sakai, Adil Rami, Rolando, Jordan Amavi, Luiz Gustavo, Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Dimitri Payet (Dk. 89 Frank Zambo), Florian Thauvin (Dk. 75 Lucas Ocampos), Valere Germain (Dk. 81 Bouna Sarr)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Wilfred Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Jens Jonsson), Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Imoh Ezekiel), Musa Araz (Dk. 46 Deni Milosevic), Moryke Fofana, Malick Evouna
SARI KARTLAR: Dk. 70 Luiz Gustavo (Marsilya) - Dk. 6 Ali Turan, Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 42 Musa Araz, Dk. 51 Wilfred Moke (Atiker Konyaspor)
GOL: Dk. 48 Adil Rami (Marsilya)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Marsilya\'ya 1-0 mağlup oldu.