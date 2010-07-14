Mars'ı oturduğunuz yerden keşfedin

T24-

Bilgisayara indirilebilen interaktif harita sayesinde kullanıcılar Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki dağları ve vadileri üç boyutlu olarak keşfetme şansı buluyor.

Microsoft'un bilgisayar mühendisleri, NASA'nın çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerden elde edilen verileri derleyip bu haritayı oluşturabilmek için üç yıl harcadı.

Kullanıcılar WorldWide Telescope sayesinde bir yandan doğrudan NASA bilim adamlarına kulak vererek Mars'ta interaktif turlara çıkabiliyor, Mars'ı şimdiye kadarki en yüksek çözünürlükle ve eksiksiz olarak keşif imkanı buluyorlar.