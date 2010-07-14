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Dünya

Mars'ı oturduğunuz yerden keşfedin

Microsoft ve NASA, Mars'ta detaylı bir keşif yapmanıza olanak sağlayacak bir hizmete imza attı.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Microsoft ve NASA, Mars'ta bilgisayarınızla şimdiye dek görülmemiş düzeyde detaylı bir keşif yapmanıza olanak sağlayacak bir hizmete imza attı.

Bilgisayara indirilebilen interaktif harita sayesinde kullanıcılar Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki dağları ve vadileri üç boyutlu olarak keşfetme şansı buluyor.

Microsoft'un bilgisayar mühendisleri, NASA'nın çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerden elde edilen verileri derleyip bu haritayı oluşturabilmek için üç yıl harcadı.

Kullanıcılar WorldWide Telescope sayesinde bir yandan doğrudan NASA bilim adamlarına kulak vererek Mars'ta interaktif turlara çıkabiliyor, Mars'ı şimdiye kadarki en yüksek çözünürlükle ve eksiksiz olarak keşif imkanı buluyorlar.

Mars'a yeni bir gözle bakmak ve büyülü gezegeni keşfetmek için www.worldwidetelescope.org sitesindeki WorldWide Telescope'u bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

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