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Spor

MARSEL İLHAN'IN RAKİBİ STEPHANE BOHLİ İZMİR (A.A)

24 Eylül 2010 22:21

-MARSEL İLHAN'IN RAKİBİ STEPHANE BOHLİ İZMİR (A.A) - 24.09.2010 - İzmir'de devam eden Türk Telekom İzmir 2010 Erkekler Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükselen Marsel İlhan'ın rakibi İsviçre'den Stephane Bohli oldu. Örnekköy Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan çeyrek final maçında, İsviçreli Stephane Bohli, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rus Igor Kunitsyn'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finalde Marsel İlhan'ın rakibi oldu. Stephane Bohli, Türk Telekom İzmir Cup'tan önceki son turnuvası olan St. Remy'de yine çeyrek finalde karşılaştığı Igor Kunitysyn'e elenmişti. Geçen hafta Bosna'daki Banja Luka Turnuvası'nda şampiyon olan Marsel İlhan, yarın saat 13.00'te karşılaşacağı Stephane Bohli'yi mağlup etmesi durumunda Challenger turnuvalarında üst üste ikinci finalini oynayacak. Turnuvanın diğer yarı final maçında Alman Matthias Bachinger ile Hindistan'dan Somdev Devverman mücadele edecek.

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