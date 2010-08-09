-MARSEL İLHAN'IN RAKİBİ 18 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nda eleme maçları sonunda ana tabloya giren dört tenisçi belli oldu. TED kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, Arsen Asanov, Javier Marti, Joao Sousa ve Filip Prpiç rakiplerini yenerek ana tabloya yükseldi. Turnuvada yer alacak başarılı milli sporcu Marsel İlhan'ın ilk turdaki rakibi, 18 yaşındaki İspanyol raket Javier Marti oldu. Avustralyalı Samuel Groth'u üç set sonunda 2-1 yenerek ana tabloya yükselen Marti, ITF gençler klasmanında 4 numaraya kadar yükselmiş ve ardından geçen yıl profesyonel olmuştu. Marsel İlhan-Javier Marti maçı, 10 Ağustos Salı günü 18.00'de başlayacak. Turnuvaya Wild Card ile katılan Haluk Akkoyun, ilk tur maçını Belçikalı Niels Desein ile yapacak. Son aylardaki çıkışıyla dikkati çeken Tuna Altuna ise Fransız Adrian Mannarino'yu geçmeye çalışacak. İstanbul Challenger'ın 1 numaralı seribaşı Belçikalı Olivier Rochus'un ilk turdaki rakibi ise İspanyol Munoz De La Nava. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda John Isner'le oynadıkları 11 saat 5 dakikalık maçla dünya tenis tarihine geçen Fransız Nicolas Mahut, yarın saat 18.00'de Mövenpick Kortu'nda Ivan Dodig ile karşılaşacak. Sporseverler, turnuvanın ilk tur maçlarını günlük 5 TL karşılığında izleyebilecek.