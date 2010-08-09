T24 LogoT24 Logo
Spor

MARSEL İLHAN'IN RAKİBİ 18 YAŞINDA İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 02:43

-MARSEL İLHAN'IN RAKİBİ 18 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nda eleme maçları sonunda ana tabloya giren dört tenisçi belli oldu.  TED kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, Arsen Asanov, Javier Marti, Joao Sousa ve Filip Prpiç rakiplerini yenerek ana tabloya yükseldi.  Turnuvada yer alacak başarılı milli sporcu Marsel İlhan'ın ilk turdaki rakibi, 18 yaşındaki İspanyol raket Javier Marti oldu.  Avustralyalı Samuel Groth'u üç set sonunda 2-1 yenerek ana tabloya yükselen Marti, ITF gençler klasmanında 4 numaraya kadar yükselmiş ve ardından geçen yıl profesyonel olmuştu. Marsel İlhan-Javier Marti maçı, 10 Ağustos Salı günü 18.00'de başlayacak.  Turnuvaya Wild Card ile katılan Haluk Akkoyun, ilk tur maçını Belçikalı Niels Desein ile yapacak. Son aylardaki çıkışıyla dikkati çeken Tuna Altuna ise Fransız Adrian Mannarino'yu geçmeye çalışacak.  İstanbul Challenger'ın 1 numaralı seribaşı Belçikalı Olivier Rochus'un ilk turdaki rakibi ise İspanyol Munoz De La Nava. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda John Isner'le oynadıkları 11 saat 5 dakikalık maçla dünya tenis tarihine geçen Fransız Nicolas Mahut, yarın saat 18.00'de Mövenpick Kortu'nda Ivan Dodig ile karşılaşacak. Sporseverler, turnuvanın ilk tur maçlarını günlük 5 TL karşılığında izleyebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24