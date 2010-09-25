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Spor

MARSEL İLHAN'IN FİNALDEKİ RAKİBİ DEVVARMAN İZMİR (A.A)

25 Eylül 2010 21:43

-MARSEL İLHAN'IN FİNALDEKİ RAKİBİ DEVVARMAN İZMİR (A.A) - 25.09.2010 - İzmir'deki Türk Telekom İzmir 2010 Erkekler Tenis Turnuvası'nda finale yükselen Marsel İlhan'ın rakibi Hindistan'dan Somdev Devvarman oldu. Örnekköy Tenis Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada ikinci finalisti belirleyecek maçta Alman rakibi Matthias Bachinger karşısında ilk seti kaybeden Hindistan'dan Somdev Devvarman, rakibini 2-1 yendi. Bu sonucun ardından finale yükselen Devvarman, yarın saat 17.45'te oynanacak final maçında Marsel İlhan'ın rakibi oldu. Marsel İlhan'ın finaldeki rakibi turnuvanın 2 numaralı seribaşı Devvarman, İzmir Cup'ta ilk turda Türk sporcu Tuna Altuna'yı, ikinci turda ise Haluk Akkoyun'u saf dışı bırakmıştı.

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