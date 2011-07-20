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Spor

MARSEL İLHAN'DAN ATP ALMANYA'YA VEDA İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2011 21:34

-MARSEL İLHAN'DAN ATP ALMANYA'YA VEDA İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Milli tenisçi Marsel İlhan, ATP 500 Almanya Tenis Şampiyonası'nın ikinci turunda Alman raket Florian Mayer'e yenilerek şampiyonaya veda etti. Hamburg'taki şampiyonada, ilk turda Alman Philipp Petzsher'i eleyen Marsel İlhan, 2. turda turnuvaya 6 numaralı seri başı olarak katılan ATP klasmanında 20'nci sırada bulunan Florian Mayer ile karşılaştı. Merkez kortta oynanan karşılaşmayı, ilk turu maç yapmadan geçen Mayer, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı.  Mayer, 2009 yılında iki kez karşılaştığı Marsel İlhan'ı Bangkok ve İstanbul Challenger turnuvalarında da mağlup etmeyi başarmıştı.

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