Marsel İlhan yenilse de, Grand Slam'lere vize hakkını aldı

Marsel İlhan, Dubai Tenis Şampiyonası çeyrek finalinde Novak Djokovic’e 2-0 yenilse de dünyanın 76. basamağına çıktı ve Grand Slam’lere ana tablodan girme hakkını elde etti.

Dubai Tenis Şampiyonası çeyrek finalinde dünya 1 numarası Novak Djokovic’le karşılaşan Marsel İlhan, Sırp rakibine 49 dakikada 6-1’lik iki setle yenildi.



Buna mağlubiyete rağmen 27 yaşındaki başarılı sporcu, ATP Dünya Sıralması’nda bir Türk tenisçisinin ulaştığı en yüksek basamağa erişti.



28 sıra birden çıkan milli tenisçi, 76. basamağa gelirken aynı zamanda Grand Slam’lere de ana tablodan girme hakkını elde etmiş oldu.