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Spor

MARSEL İLHAN YENİLDİ LONDRA (A.A)

14 Haziran 2011 02:48

-MARSEL İLHAN YENİLDİ LONDRA (A.A) - 13.06.2011 - Sezonun üçüncü ''Grand Slam''i olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, milli tenisçi Marsel İlhan eleme turlarındaki ilk maçında Polonyalı rakibi Jerzy Janowicz'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. 2010 yılında ilk kez Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılarak Türk tenis tarihine geçen ve ikinci turda turnuvaya veda eden 23 yaşındaki milli raket, bu yıl turnuvanın elemelerindeki ilk maçında 20 yaşındaki Janowicz'e 4-6, 7-6 ve 13-15'lik setlerle mağlup oldu. Dünya klasmanında 156'ncı sırada yer alan Janowicz, elemelerdeki ikinci maçında Britanyalı Oliver Golding ile karşı karşıya gelecek.

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