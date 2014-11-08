Marsel İlhan yeniden ilk 100'de

Marsel İlhan, Fransa'daki Mouilleron-Le-Captif Challenger Tenis Turnuvası'nda yarı final maçını kazanarak adını yeniden ilk 100'e yazdırmayı garantiledi.

spordasondakika.com'un haberine göre, Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ATP sıralamasında 114. basamağa kadar yükselen İlhan, 3-9 Kasım tarihlerinde Fransa'da düzenlenen 64 bin Euro ödüllü Mouilleron-Le-Captif Challenger Turnuvası'ndaki yarı final müsabakasını kazandı.

​İlhan, böylece yeniden ilk 100'e girmeyi garantiledi.

Yarı finalde Romen Victor Hanescu'yu 6-4'lük iki set sonunda geçen İlhan, finalde, Pierre Herbert ile Tobias Kamke karşılaşmasının galibiyle maç yapacak.