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Spor

MARSEL İLHAN TURNUVAYA VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2010 14:08

-MARSEL İLHAN TURNUVAYA VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Milli tenisçi Marsel İlhan, Çin'de katıldığı ATP Şanghay Marters turnuvasından elendi.  Elemelerdeki iki maçı da kazanarak ana tabloya yükseldiği turnuvanın 1. turunda Dünya sıralamasında 25. sırada bulunan Brezilyalı Thomaz Bellucci ile karşılaşan Marsel İlhan, ilk seti 6-1 kaybettiği mücadelenin ikinci setini 6-2 kazanırken, tie-break setinde rakibine yenilerek, turnuvaya veda etti.  Brezilyalı raketin 6-1'lik üstünlüğüyle geçilen ilk setin ardından, ikinci seti iki kez servis kırarak 6-2 kazanan İlhan, final setine de rakibinin servisini kırarak başladı. Milli sporcu 2-0 öne geçtiği sırada başlayan yağmur nedeniyle mücadeleye ara verildi. Bugün kapalı kortta tamamlanan karşılaşmayı Brezilyalı tenisçi 7-4 kazanıp turu geçen taraf oldu.   

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