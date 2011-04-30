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Spor

MARSEL İLHAN TURNUVAYA VEDA ETTİ ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 19:52

-MARSEL İLHAN TURNUVAYA VEDA ETTİ ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Milli tenisçi Marsel İlhan, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda ana tabloya kalamadı. Madrid'de düzenlenen turnuvada ilk eleme turunda İspanyol Daniel Gimeno-Traver ile karşılaştı. İlk seti 7-6 kaybeden İlhan, ikinci seti de 7-5 yitirdi ve 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. 1 saat 40 dakika süren maçta Gimeno-Traver 7 kez ''ace'' attı, Marsel İlhan ise ''ace'' atamadı.  Marsel İlhan, hafta başında açıklanan ATP dünya sıralamasında 107. sırada yer almıştı.

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