Marsel İlhan tarihe geçmeye devam ediyor!

T24 - Dünya'nın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon'da tek erkeklerde ana tabloya kalarak bir ilki başarmış olan milli tenisçi Marsel İlhan, bugün de 1. turda karşılaştığı Brezilyalı rakibi Marcos Daniel'ı, 2-0 geriye düştüğü kaşılaşmada 3-2 mağlup edip bir üst tura yükselerek yeni bir ilki daha gerçekleştirdi.



Dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da ana tabloya kalarak tarihe geçen milli tenisçi Marsel İlhan, ilk tur maçını da kazanmayı bildi.



Wimbledon'da mücadele eden ilk Türk olan Marsel, birinci turda Brezilyalı Marcos Daniel ile karşılaşırken, ilk 2 setini kaybettiği maçı lehine çevirmeyi bilerek büyük bir başarıya imza attı.



Dünya klasmanında 119. sırada bulunan Marsel İlhan, Brezilyalı Daniel karşısında ilk seti 7-6, ikinci seti 6-4 kaybetti. 23 yaşındaki tenisçimiz, 6-2 kazandığı 3. setin ardından morallendi ve sonraki setleri 6-3 ve 6-1 alarak 3-2'lik maç sonucuyla korttan galip ayrıldı.



Daha önce ABD Açık ve Avustralya Açık'ta 2. tura yükselen İlhan, Wimbledon'a katılan ilk Türk unvanın yanına 2. tur apoletini de eklemeyi başardı.



Marsel, 32 yaşındaki tecrübeli rakibi karşısında 31 ace atarken, sadece 1 kez çift hata yaptı. İlk servisin oyuna girme oranında % 81'le oynayan İlhan, rakibinde 7 kez daha az basit hata yaptı.

Marsel İlhan ikinci turda 31 numaralı seribaşı Rumen Victor Hanescu ile karşılaşacak. Hanescu ilk turda Rus Andrey Kuznetsov'u 6-7, 7-6, 6-3, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 3-2 yendi.





