-Marsel İlhan, şarkıcı Bengü ile gösteri maçı yaptı İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Milli tenisçi Marsel İlhan, pop şarkıcısı Bengü ile Taksim Meydanı'nda gösteri maçı yaptı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 25-30 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek, kadınlar tenisinin en prestijli turnuvası WTA Championships'in (Sezon Sonu Şampiyonası) tanıtımı amacıyla Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen gösteri maçını çok sayıda sporsever izledi. Ünlü şarkıcı Bengü, maçın heyecanlı geçtiğini kaydederek, ''Ben lise yıllarımda tenis oynadım ama uzun zamandır tenis oynamıyordum. Bu turnuva ülkemiz için çok önemli bir turnuva. Bütün dünyanın gözünün İstanbul'da olacağını düşünüyorum. Çorbada tuzum olduysa ne mutlu bana. Çok eğlendim, tenise geri döneceğim galiba. Yarım saat oynamak bile insanın çok iyi hissetmesini sağlıyor'' dedi. Türk tenisinin erkeklerde 1 numarası Marsel İlhan'a karşı oynadığı için de mutlu olduğunu belirten Bengü, ''Gerçekten Türkiye için çok önemli bir sporcu. Topları kaçırmayayım diye benimle uyumlu oynadı. Güzel bir anı oldu'' diye konuştu. Bengü, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasını çok istediğini sözlerine ekledi.