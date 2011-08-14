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Spor

Marsel İlhan rövanşı aldı

Milli raket Marsel İlhan, ATP Cincinati eleme turunda geçtiğimiz yıl İzmir Cup finalinde mağlup olduğu Somdev Devverman'ı 6-4, 7-6'lık setlerle geçmeyi başardı.

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Milli raket Marsel İlhan, ATP Cincinati eleme turunda geçtiğimiz yıl İzmir Cup finalinde mağlup olduğu Somdev Devverman'ı 6-4, 7-6'lık setlerle geçmeyi başardı.


Türkiye'nin erkeklerde bir numarası Marsel İlhan, ATP Cincinati eleme ilk turunda ATP 65 numarası Hintli Somdev Devverman'la karşılaştı.


Milli raket, karşılıklı oyunlarla başlayan ilk setin yedinci oyununda servis kırdı ve avantajını setin sonuna kadar sürdürdü. İlk seti 6-4 almayı bilen Marsel, ikinci sette bir kez servis kırdırsa da altıncı oyunda telafi etti. Büyük çekişmeye sahne olan seti tie-break oyunuyla kazanan Marsel, müsabakayı da 6-4, 7-6'yla lehine sonlandırdı.


Geçtiğimiz yıl İzmir Cup finalinde kaybettiği Devverman'dan rövanşı alan Marsel, eleme ikinci turda 4 nolu seribaşı Finlandiyalı Jarko Nieminen ile karşılaşacak.

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