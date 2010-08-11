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Spor

MARSEL İLHAN İKİNCİ TURDA İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2010 02:49

-MARSEL İLHAN İKİNCİ TURDA İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - American Express İstanbul Challenger (TED Open) tenis turnuvasında 5 numaralı seribaşı olan Marsel İlhan, ana tablo ilk tur maçında İspanyol rakibi Javier Marti'yi 2-0 yenerek, 2. tura çıktı. TED Kulübü tesislerinde yapılan 100 bin dolar ödüllü turnuvada Marsel, İspanyol rakibi Marti'yi 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi. Marsel, ikinci turda yarın Rus Konstantin Kravchuk ile karşılaşacak. Marsel İlhan, daha önce 2008 yılında Kravchuk ile iki kez karşılaşmış ve iki karşılaşmada da rakibini mağlup etmişti. Ana tablodaki diğer bir Türk tenisçisi Tuna Altuna ise ilk turda Fransız Adrian Mannarino'ya 2-0 yenilerek elendi. Öte yandan, bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası'nda John Isner'le oynadıkları 11 saat 5 dakikalık maçla dünya tenis tarihine geçen Fransız Nicolas Mahut, dün tekler maçından sonra bugün de çiftlerde turnuvaya veda etti. Turnuvaya yarın yapılacak maçlarla devam edilecek.

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