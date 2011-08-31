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Spor

Marsel İlhan ikinci turda ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2011 03:02

-Marsel İlhan ikinci turda ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk tenisçi Marsel İlhan, ilk turda Kanadalı rakibi Franc Dancevic karşısında 2-0 önde götürdüğü maçta rakibi mücadeleyi bırakınca ikinci tura yükseldi.  Marsel İlhan, hızlı başladığı maçın ilk iki setini 6-3 ve 6-2 kazandı. Türk tenisçi, 3. sette 1-0 öndeyken rakibinin maçı bırakmasıyla ikinci tura yükselen isim oldu. Marsel İlhan, 2. turda Fin Jarkko Nieminen ile İspanyol Fernando Verdasco arasında yapılacak maçın galibiyle karşılaşacak. Şu an dünya sıralamasının 49. ismi olan Nieminen, 2006 yılında 13. sıraya kadar yükselmişti. Turnuvaya 19 numaralı seribaşı olarak katılan Verdasco ise 2009 yılında 7'nciliğe kadar yükselme başarısını gösterdi.

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