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Spor

Marsel İlhan ikinci turda

Milli tenisçimiz Marsel İlhan, Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda ikinci tura yükseldi.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Milli tenisçimiz Marsel İlhan, Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda ikinci tura yükseldi. Favori raketler de yoluna devam ediyor.
 
"Şanslı kaybeden" olarak Avustralya Açık'ta ana tabloya çıkan Marsel İlhan, ilk turda, Fransız raket Sebastian Grosjean'ı geçti.

İlk seti 6-4 alan İlhan, ikinci seti de 6-3 kazandı. Tie-break'a giden son sette ise, Marsel İlhan rakibine 7-5 üstünlük kurarak hiç set vermeden ikinci tura çıkmayı başardı.

Milli tenisçimizin ikinci turdaki rakibi ise, turnuvanın 2007 yılı finalisti Şilili Fernando Gonzales olacak.

Marsel İlhan, 3. ön eleme turunda Alman rakibine yenilmiş ve ana tabloya çıkma şansını da yitirmişti. Ancak, Gill Simmons'un sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmesi üzerine son eleme turunda yenilen 4 tenisçi arasında çekilen kura sonucunda şanslı kaybeden olarak ana tabloda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Tek erkeklerde, İspanyol Fernando Verdasco, Fransız Gael Monfils, Rus Nikolay Davydenko, Amerikalı John Isner ve James Blake de rakiplerini yenerek tur atladılar.

Bayanlarda ise, bir numaralı seribaşı Serena Williams, Polonyalı rakibi Urszula Radwanska'yı 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Samantha Stosur, Ana Ivanovic, Fransız Marion Bartoli, ve Rus Nadia Petrova da rakiplerini yenmeyi başardı.

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