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Spor

MARSEL İLHAN İKİNCİ TURA YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

18 Mayıs 2011 00:10

-MARSEL İLHAN İKİNCİ TURA YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Milli tenisçi Marsel İlhan, Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler elemeleri ilk maçında İrlandalı rakibi Conor Niland'ı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. 22 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında ana tablo maçları yapılacak sezonun ikinci ''Grand Slam'' turnuvası Roland Garros'a eleme turundan dahil olan İlhan, ilk maçnda İrlandalı Niland ile karşılaştı. Milli tenisçi, daha önce 3 kez karşılaşıp galibiyet elde edemediği rakibi karşısında bu defa kazanan taraf oldu.  Dünya klasmanında 188. sırada bulunan İrlandalı Niland'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenmeyi başaran milli tenisçi, tek erkekler elemelerinde ikinci tura yükseldi. Niland'ın 7 ''ace'' atıp, 1 çift hata yaptığı maçta, Marsel İlhan 5 ''ace'' atıp, 2 çift hatayla oynadı. Dünya klasmanında 127. sırada bulunan İlhan, ana tabloda yarıştığı 2009 ve 2010 Avustralya Açık'ta ikinci ve ilk turda, geçen yıl katıldığı Wimbledon Tenis Turnuvası'na ve 2009 ABD Açık'a ikinci turda veda etti. Roland Garros'ta ana tabloda yarışma başarısı gösteremeyen milli sporcu, geçen yıl elemelerin üçüncü turunda elenmiş ve ana tabloya kalma başarısı gösterememişti.

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