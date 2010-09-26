-MARSEL İLHAN İKİNCİ OLDU İZMİR (A.A) - 26.09.2010 - Türk Telekom İzmir 2010 Erkekler Tenis Turnuvası finalinde Marsel İlhan'ı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Hindistan'dan Somdev Devvarman birinci oldu. Örnekköy Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan final maçının ilk setine etkili başlayan Devvarman, 4. oyunda Marsel İlhan'ın servisini kırmayı başardı. Marsel İlhan'ın bir sonraki oyunda buna karşılık verdiği setin son oyununda Türk tenisçinin servisini bir kez daha kıran Devvarman, ilk seti 6-4 kazandı. İkinci setin 4. oyununda Marsel İlhan'ın servisini kıran Devvarman, bu avantajını sürdürdüğü ikinci seti de 6-3 kazandı. Marsel İlhan'ı 2-0 mağlup eden Devvarman, turnuvayı birinci tamamladı. Karşılaşmayı İzmir Valisi Cahit Kıraç, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç ile Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Sabri Sadıklar da izledi. Geçen yıl da İzmir Cup'ta finalde İtalyan Andrea Stoppini'ye mağlup olan Marsel İlhan, bu yıl da turnuvada birinciliğe ulaşamadı. Devvarman, İzmir Cup'ta ilk turda Türk sporcu Tuna Altuna'yı, ikinci turda ise Haluk Akkoyun'u saf dışı bırakmıştı. Turnuvanın çiftler finalinde ise Britanya'dan Jamie Delgado ile Jonathan Marray'ı mağlup eden Avusturalyalı Rameez Junaid ile Alman Fark Moser birinci oldu.