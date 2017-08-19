Marsel İlhan hız kesmiyor: Üst üste 2'nci şampiyonluk; 10'uncu galibiyet!

Milli tenisçi Marsel İlhan, ITF Belarus F2 Futures turnuvası finalinde Belaruslu Dzmitry Zhyrmont'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. 30 yaşındaki Marsel, bu sonuçla üst üste 2'nci şampiyonluğunu ve 10'uncu galibiyetini kazandı.

Marsel İlhan, Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen turnuva finalinde rakibi Zhyrmont'u 6-2'lik 2 set sonucu mağlup ederek zafere ulaştı.

ITF'in Belarus'ta düzenlediği bir önceki organizasyonun da şampiyonu olarak 15 bin Dolar ödülün sahibi olan Marsel, bu zaferle yine aynı değerde ödülün kazananı oldu.