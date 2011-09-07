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Spor

Marsel İlhan göz dolduruyor ANKARA (A.A)

07 Eylül 2011 13:59

-Marsel İlhan göz dolduruyor ANKARA (A.A) -  07.09.2011 - Milli tenisçi Marsel İlhan, son aylarda önemli bir çıkış içerisinde olduğunu, form düzeyini çok çalışmaya bağladığını söyledi. Sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta iyi bir performans sergilediğini belirten İlhan, ''Turnuvada 3'ü ön elemeden olmak üzere toplam 4 maç kazandığını, gelecek yıl, sezon boyunca ilk 100 içeresinde yer alıp turnuvalara ana tablodan katılmayı hedeflediğini söyledi.  ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra açıklanacak dünya sıralamasında 88. sırada yer alacağını kaydeden Marsel İlhan, ''Tabii oluşan bu tablodan dolayı çok mutluyum. Son aylarda performansım yükselmeye başladı. Şu anki form düzeyimi, çok çalışmaya bağlıyorum. Yaşım ilerledikçe daha fazla tecrübe kazanıyorum. Eskiden belli bir seviyede uzun zaman mücadele etme konusunda, sıkıntı yaşıyordum. Artık böyle bir sorunum kalmadı. Birçok grand slam turnuvasında dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan isimlerle karşılaştım. Bu da daha fazla deneyim kazanmamı sağladı'' dedi.  Türkiye'de eylül ayında önemli turnuvalara katılacağını ifade eden milli tenisçi, İstanbul'da ve İzmir'de alacağı derecelerin önemli olduğunu belirtti. Dünya sıralamasında geçen seneyi 87. sırada tamamladığını hatırlatan milli tenisçi, ''Şu anki derecem gayet iyi. Sezon henüz bitmedi ve daha birçok turnuvaya katılacağım. İstikrarlı yükselişimi sürdürürsem sezon sonunda ilk 50 sırada yer alabilirim. İlk hedefim bu sezonu ilk 100 içinde tamamlamak ancak yeni yılda bu derecenin de üstüne çıkmayı umuyorum'' diye konuştu. 

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