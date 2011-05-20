-MARSEL İLHAN FRANSA AÇIK'TA ANA TABLODA ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda 3. eleme turunda Fransız Augustin Gensse'ye yenilerek elenen milli tenisçi Marsel İlhan, ''şanslı kaybeden'' (lucky loser) kontenjanından ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı. Bugünkü mücadelede ilk seti 6-4 kaybeden ve 2. sette sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kalan İlhan, çekilen kurada ''şanslı kaybeden'' oldu ve ana tabloya yükseldi. Turnuvada ana tabloda yer alan 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle turnuvadan çekildi. Bu oyuncuların yerine oynayacak, aralarında İlhan'ın da bulunduğu üçüncü tur eleme maçlarını kaybeden 6 tenisçi arasında kura çekimi yapıldı. Kurada ''şanslı kaybeden'' olarak belirlenen tenisçiler arasında yer alan milli tenisçi İlhan'ın 2 gün sonra başlayacak turnuvadaki rakibi Alman Tommy Haas oldu. 33 yaşındaki Haas, 2002'de dünya sıralamasında 2. sırada yer alıyordu. -TARİHİ BAŞARI- Marsel İlhan, 4 ''Grand Slam'' turnuvasında da teklerde ana tabloda mücadele eden ilk Türk tenisçi olacak. Dünya klasmanında 127. sırada bulunan İlhan, ana tabloda mücadele ettiği 2010 Avustralya Açık'a ikinci turda, 2011 Avustralya Açık'a ilk turda, geçen yıl katıldığı Wimbledon Tenis Turnuvası ve 2009 ABD Açık'a ikinci turda veda etmişti. Bu sezona kadar Roland Garros'da ana tabloda mücadele etme başarısı gösteremeyen milli sporcu, geçen yıl elemelerin üçüncü turunda elenmiş ve ana tabloya kalamamıştı.