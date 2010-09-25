-MARSEL İLHAN FİNALDE İZMİR (A.A) - 25.09.2010 - İzmir'de devam eden Türk Telekom İzmir 2010 Erkekler Tenis Turnuvası yarı finalinde İsviçre'den Stephane Bohli'yi 2-0 yenen Marsel İlhan, finale yükseldi. Örnekköy Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan yarı final maçında, Marsel İlhan, ilk iki oyunda etkili olan İsviçreli Stephane Bohli'nin servisini beşinci oyunda kırmayı başardı. Bu avantajını koruyan Marsel İlhan, ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sete de iyi başlayan Marsel İlhan, üçüncü ve beşinci oyunlarda rakibinin servisini kırmayı başardı. Servis kullandığı altıncı oyunda üst üste çift hata yapan Marsel İlhan, bu oyunu kaybetmesine rağmen, ikinci seti de 6-4 üstün tamamladı. Rakibini 6-4'lük iki set sonunda 2-0 mağlup eden Marsel İlhan, finale yükseldi. Müsabakanın ikinci setinde üçüncü oyunun ardından rahatsızlanan Stephane Bohli için korta bir doktor geldi. Doktor tarafından muayene edilen Stephane Bohli karşılaşmaya devam etti. Geçen yıl da İzmir Cup'ta final oynamayı başaran Marsel İlhan, bu yıl şampiyon olduğu Banja Luka Turnuvası'nın ardından Challenger turnuvalarında üst üste ikinci finalini oynayacak. Yarın saat 17.45'te oynanacak final maçında Marsel İlhan'ın rakibi, bugün Alman Matthias Bachinger ile Hindistan'dan Somdev Devverman arasındaki müsabakanın ardından belli olacak.