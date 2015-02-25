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Spor

Marsel İlhan, dünya bir numaralı raketi Djokovic ile eşleşti

ATP Dubai'de üçüncü tur eşleşmeleri belli oldu

25 Şubat 2015 23:43

ATP Dubai'de üçüncü tura yükselen Marsel İlhan, dünya bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile eşleşti.

İkinci turda altı numaralı seribaşı İspanyol Feliciano Lopez ile karşılaşan Marsel İlhan, ilk seti 6-3 kaybetti. Zorlu geçen ikinci seti 7-5 kazanarak momentumu ele geçiren Marsel, son sette de 4-1'i yakaladı. Marsel'in 5-3 öndeyken çevirdiği iki servis kırma puanı maçın kırılma anı oldu. Seti 6-3 kazanan Marsel, adını üçüncü tura yazdırdı.

Dünya 13 numarası Lopez, Marsel'in kariyerinde mağlup ettiği en yüksek sıralamaya sahip raket oldu.

Dubai'de elemelerden gelerek ana tabloya kalan Marsel, ilk turda Alexander Zverev'i saf dışı bırakmıştı. 2015'e iyi başlayan ve dünya sıralamasında ilk 100 içine girmeyi başaran 27 yaşındaki raket, Pazartesi günü açıklanan sıralamada ise 104 no'lu basamakta yer aldı.

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