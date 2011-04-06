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Spor

MARSEL İLHAN, ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

06 Nisan 2011 22:38

-MARSEL İLHAN, ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Marsel İlhan, Monza Challenger'da karşılaştığı Rumen tenisçi Victor Crivoi'yi 2-0 yendi ve turnuvada çeyrek finale yükseldi. Bu sezon ilk kez katıldığı toprak kort turnuvasının ilk turunda dünya sıralamasının 179 numarası Bastian Knittel ile karşılaşan Marsel İlhan rakibini zor da olsa  6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle geçmeyi başarmıştı. 2. turda da Rumen Crivoi'yi 6-2 ve 7-6'lık setlerle yenen Türk raket, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Marsel İlhan, son sekiz mücadelesinde Lukasz Kobot–Andreas Beck maçının galibiyle oynayacak.

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