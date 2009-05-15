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Spor

Marsel İlhan çeyrek finalde

15 Mayıs 2009 00:34

Türk Telekom İzmir Cup 2009 Erkekler Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen isimler belli oldu.

Karşıyaka Örnekköy Tenis Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın bugün yapılan müsabakalarında teklerde İsrail'den Harel Levy, Çek Cumhuriyeti'nden Pavel Snobel ve İtalyan Paolo Lorenzi rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türk sporculardan Marsel İlhan ise Avusturya'dan Chris Guccione'yi 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çiftlerde ise bugün 3 maç yapıldı. Rus Michail Elgin ve Alexandre Kudryavtsev, İsrail'den Jonathan Erlich ve Harel Levy ile Hindistan'dan Prakash Amtritraj ve ABD'den Rajeev Ram rakiplerini geçerek bir üst tura yükseldi.

Teklerde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Paolo Lorenzi-Marsel İlhan

Harel Levy-Pavel Snobel

Joachim Johansson-Joshua Goodall

Dominik Meffert-Andrea Stoppini

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