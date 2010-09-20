-MARSEL İLHAN BOSNA'DA ŞAMPİYON OLDU İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Milli Tenisçi Marsel İlhan, Bosna Hersek'te katıldığı turnuvada şampiyon oldu. ATP Challenger Turu'nda yer alan Banja Luka Challenger turnuvasının finalinde bugün 1 numaralı seribaşı olan İspanyol Pere Riba ile karşı karşıya gelen İlhan, rakibini 6-0 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Kariyerindeki 4. challenger finalini oynayan Marsel İlhan bu seride daha önce de 2008 yılında İsrail'de şampiyonlu elde etmişti.