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Spor

MARSEL İLHAN BOSNA'DA ŞAMPİYON OLDU İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 18:28

-MARSEL İLHAN BOSNA'DA ŞAMPİYON OLDU İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Milli Tenisçi Marsel İlhan, Bosna Hersek'te katıldığı turnuvada şampiyon oldu.  ATP Challenger Turu'nda yer alan Banja Luka Challenger turnuvasının finalinde bugün 1 numaralı seribaşı olan İspanyol Pere Riba ile karşı karşıya gelen İlhan, rakibini 6-0 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Kariyerindeki 4. challenger finalini oynayan Marsel İlhan bu seride daha önce de 2008 yılında İsrail'de şampiyonlu elde etmişti.

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